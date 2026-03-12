Yolanda Díaz: "La batalla contra Glovo, l'hem guanyada"

Alberto Ortega - Europa Press
MADRID 12 març (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha assegurat aquest dijous "haver guanyat la batalla" contra la plataforma de repartiment Glovo i ha advertit la companyia que no "farà xantatge" al Ministeri amb l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que ha anunciat per a un màxim de 750 treballadors.
"La batalla contra Glovo, l'hem guanyada. Ho torno a dir: al nostre país s'aplica la legalitat (...) Estan asseguts als tribunals. Al meu despatx no hi venen a demanar favors, saben què es trobaran. Per tant, si Glovo creu que ens farà xantatge al Ministeri de Treball, el missatge és claríssim", ha dit la vicepresidenta en unes declaracions a TVE recollides per Europa Press.
La plataforma de repartiment Glovo va anunciar dimecres l'inici d'un període de consultes per a un ERO que afectarà un màxim de 750 repartidors a Espanya i reduirà el servei a 63 localitats de diferents províncies d'Espanya per "evitar el tancament".
Segons va confirmar un portaveu de la companyia, es tracta d'una decisió "difícil" però va subratllar que l'aplicació mantindrà l'operativa habitual a la resta de ciutats, que superen les 800 a tot Espanya.
En aquest sentit, la ministra ha assenyalat que totes les mesures que el Ministeri pugui prendre sobre l'ERO de Glovo, es prendran. "No en tingueu cap dubte que actuarem amb claredat. Perquè aquest xantatge de: com que els vaig haver de laboralitzar, els haig d'acomiadar, és impresentable en una democràcia", ha defensat.