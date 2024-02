Yolanda Díaz avisa el PSOE que la reforma de la Lecrim "sembla que no va en la direcció correcta"

Detalla que no ha parlat amb Sánchez i demana prudència a l'hora d'apostar per un possible canvi normatiu



La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha advertit que la possible reforma de la llei d'enjudiciament criminal (Lecrim), opció que va obrir el president Pedro Sánchez per mirar de convèncer Junts per donar suport a la llei d'amnistia, "no va en la direcció correcta" per l'afectació general que podria implicar a l'hora de reduir els terminis processals.

"Sense conèixer la proposta que s'està negociant, per la informació que tenim, per això mostro prudència, sembla que no va en la direcció correcta", ha desgranat Díaz als mitjans de comunicació als passadissos del Congrés preguntada per la reforma de la Lecrim.

Sobre si ha parlat amb el cap de l'executiu per traslladar-li el seu parer sobre aquest canvi legal, Díaz ha detallat que recentment ha fet diversos viatges institucionals, com la visita al papa Francesc, i que no ha tingut temps de parlar amb Sánchez però ho farà "per descomptat".

Ha aprofundit en la cautela sobre els possibles canvis en la Lecrim, atès que hi ha processos que requereixen "prudència" i escometre'ls amb "tota solvència". "Hi ha processos que són molt complexos", ha insistit per remarcar que en dret és important conèixer les propostes.

D'aquesta manera, Sumar encara un gir en la valoració sobre la possible reforma de la Lecrim, atès que dilluns el portaveu de la formació i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va donar la benvinguda a estudiar i valorar l'opció anunciada pel president.