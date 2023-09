Yolanda Díaz assegura que la unilateralitat "no hi cap" en un acord d'amnistia

Coincideix amb Puigdemont en què hi pot haver un "compromís històric"

BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona del Govern central en funcions i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha assegurat que la unilateralitat "no hi cap" en un acord d'amnistia, ja que quan una part s'asseu a negociar ja està renunciant a la unilateralitat, segons ella.

En una entrevista a 'La Vanguardia', recollida aquest diumenge per Europa Press, ha apuntat que el conflicte polític català pot ser objecte d'un acord polític i social, i que en aquest acord "també hi haurien d'estar els empresaris i els sindicats, la societat civil... Un ampli acord que culminaria amb una llei orgànica".

En ser preguntada per si coincideix amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en què hi pugui haver un compromís històric, ha respost que sí: "Quan algú invoca la doctrina del compromís històric està parlant d'un pacte. Un pacte que té a veure amb la reconciliació, amb la convivència pacífica. Un pacte que té a veure amb viure millor. Aquí, m'hi trobaran".

Ha assenyalat que no hi ha una única forma d'amnistia, i que en aquests moments es treballa en una fórmula "per intentar superar conflictes polítics".

"Ho sento, però no podem comparar la situació actual amb la del 1977. S'equivoquen els que ho volen interpretar així", ha afegit Díaz.

Sobre les crítiques de l'expresident del Govern central Felipe González a la visita de Díaz a Brussel·les per reunir-se amb Puigdemont, ha dit que li estranya que González faci "segons quines asseveracions sobre l'amnistia i la Constitució" per la formació jurídica que té.

EL PP "SOTA LA BATUTA D'AZNAR"

Segons Díaz, l'expresident del Govern central José María Aznar és qui mana en el PP, i "sota la batuta d'Aznar, el PP treballa avui contra" el president del partit, Alberto Núnez Feijóo.

Ha afirmat textualment que el PP ha abdicat de la política per dedicar-se a enfrontar mitja Espanya contra l'altra mitja, i que Feijóo "ha intentat introduir alguna correcció en aquest rumb i no li ho han deixat fer".

GOVERN CENTRAL PSOE-SUMAR

Díaz ha apuntat que Sumar "no es limita a consolidar els avanços de l'anterior legislatura", ja que la gent vol més drets i polítiques socials.

I ha descartat que en aquests moments s'estiguin negociant ministeris per a un possible Govern central de coalició entre PSOE i Sumar: "No estem parlant de la composició del govern, no estem parlant de ministeris".

Preguntada per la seva opinió sobre la proposta de Convenció Constitucional que reinterpreti el model territorial del Lehendakari, Iñigo Urkullu, Díaz ha respost que li sembla una "idea interessant" i que li ha demanat una reunió per parlar-ne.