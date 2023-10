Yolanda Díaz assegura al Rei que està "molt lluny" un acord amb el PSOE per a un Govern de coalició

MADRID, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona del Govern central i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha assegurat aquest dilluns al Rei que el seu partit encara està "molt lluny" d'arribar a un acord amb el PSOE per conformar un nou govern de coalició.

Així ho ha dit en una roda de premsa després de la reunió amb el cap de l'Estat dins la ronda de contactes que ha començat per temptejar la possibilitat de proposar un nou aspirant a la presidència del Govern central després del fracàs de la candidatura d'Alberto Núñez Feijóo.

Yolanda Díaz ha traslladat a Felip VI que la voluntat de Sumar és conformar un govern de coalició "progressista" presidit per Pedro Sánchez, i en això han estat treballant des de principis d'agost, però ha volgut deixar clar diverses vegades que, mes i mig després, l'acord entre els dos partits està "molt lluny".

Amb tot, ha garantit que treballarà amb tota la "discreció, responsabilitat, altura de mires i molt diàleg" perquè aquest acord tiri endavant. "Treballarem per complir amb el mandat ciutadà però a dia d'avui no hi ha acord. Estem lluny del govern progressista", ha reiterat.