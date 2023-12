Díaz admet "moltes discrepàncies" amb el PSOE en immigració: "Hi ha pactes que és millor no subscriure"

MADRID, 21 des. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona del Govern central i Ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha admès aquest dijous "moltes discrepàncies" en matèria d'immigració i ha assegurat que "els drets humans no són relativitzables en una part del món" en al·lusió al Pacte europeu de migració i asil.

A parer seu, l'acord europeu "és una reculada". "Hi ha pactes que és millor no subscriure i a mi m'agrada arribar a acords sempre, però si aquests acords són reculades no són acords, són retòrics", ha argumentat Díaz en una entrevista a la Cadena Ser recollida per Europa Press.

En al·lusió a les discrepàncies amb el seu soci de govern, Díaz ha recordat "haver dit amb claredat" que el seu partit "respecta els drets humans, la legalitat internacional, que no comparteixen les devolucions en calent, i en aquesta matèria hi ha moltes discrepàncies amb el PSOE".

En aquest sentit, ha lamentat que l'acord permeti "avançar en les tesis dels qui consideren que la solidaritat, que és un concepte que no és matizable, pugui incorporar requisits com el preu". Per Díaz això és "inaudit".

En la seva opinió, aquest acord és "un pas enrere sense precedents i configura una Europa que la ciutadania rebutja". "Crec que aquest no és el futur d'Europa, és l'Europa fortalesa, és l'Europa del passat" que, segons ha afegit, "genera desafecció".