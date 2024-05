Yolanda Díaz acusa el PSOE de "manca de lleialtat" i exigeix un debat al Congrés sobre l'enviament d'armes a Ucraïna

"Implica quantitats elevadíssimes en un context sense PGE i el PSOE ha de recapacitar i fer aquest debat perquè els grups es pronunciïn".

MADRID, 28 maig (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha acusat l'ala socialista del Govern central d'actuar "amb manca de lleialtat" envers el seu soci de coalició per l'"opacitat" en l'enviament d'armes a Ucraïna i ha exigit que deixi d'"actuar en solitari" i no impedeixi el debat sobre aquesta mesura al Congrés.

En unes declaracions a TVE, recollides per Europa Press, ha subratllat que la manca de transparència amb la qual ha operat el PSOE en aquest assumpte és "molt greu", atès que en dues ocasions Sumar va presentar en el si de l'executiu observacions sobre la finalitat dels 1.130 milions de despesa militar aprovada a l'abril i "no els va contestar", fins que dilluns van saber per la premsa que era per a armes a Ucraïna.

"És molt greu aquesta manca de lleialtat amb el soci de govern, però és més greu per la manca de lleialtat amb els espanyols. La política de defensa és molt important al país i la ciutadania té dret a un debat públic sobre si aquesta conducta és correcta o no", ha emfatitzat Díaz.

REPLICA A SÁNCHEZ: AIXÒ S'HA DE DEBATRE AL CONGRÉS

Així, ha rebutjat l'argument del president del Govern central, Pedro Sánchez, de no portar a la cambra baixa l'acord bilateral amb el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, en ser un memoràndum d'entesa. Concretament, Díaz ha sentenciat que implica quantitats "elevadíssimes" en un context sense pressupostos generals, per la qual cosa el PSOE ha de recapacitar i fer aquest debat democràtic perquè els grups es pronunciïn.

Preguntada sobre si parlarà amb el president del Govern central per expressar-li el seu malestar, la líder de Sumar ha assenyalat que sempre actuarà amb discreció en les seves converses amb Sánchez, després d'insistir que la seva formació ja va manifestar una posició crítica sobre l'aprovació d'aquesta despesa militar a l'abril, que es va fer amb "total opacitat".

"La política de defensa espanyola que ha d'estar sotmesa democràticament al debat del Congrés perquè ho sàpiga la ciutadania, però també, lògicament, perquè en una democràcia, els partits polítics han d'opinar", ha resolt.