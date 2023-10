Yago Álvarez Barba analitza els "mantres i dogmes" de la premsa econòmica a 'Pescar el salmón'

BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) -

El periodista Yago Álvarez Barba acaba de publicar l'assaig 'Pescar el salmón' (Capitán Swing), en què analitza la premsa econòmica i adverteix dels seus "mantres i dogmes que es donen per bons des de fa dècades".

En una entrevista d'Europa Press, ha dit que els mitjans especialitzats "tenen un tall liberal, neoliberal" que condiciona les cobertures periodístiques, i ha citat com a exemples donar per fet que abaixar impostos sempre és bo i apujar-los és dolent, que sempre hi ha d'haver creixement econòmic, i que el deute sempre és perjudicial.

El llibre "és el resultat de molts anys" de reflexió (inclosa la seva etapa professional en el sector financer), de documentació i d'entrevistes amb redactors de capçaleres especialitzades.

Álvarez Barba, especialitzat en economia, també ha assegurat que aquest periodisme "està massa plegat als interessos d'aquells que financen els grups empresarials mediàtics", en referència a accionistes i anunciants.

Per ell, es generen narratives favorables als seus interessos: "Tot i que t'estiguin donant una dada real, poden inculcar un sentiment més negatiu o un altre més positiu, segons convingui".

Per això, el llibre enumera pràctiques com que de vegades el cos de la notícia "acaba dient exactament el contrari del titular", falta contextualitzar les xifres, i se seleccionen determinats experts i 'think tanks'.

CRISI CLIMÀTICA

Sobre el futur de la premsa econòmica, considera que s'ha de decidir entre si "perd completament la seva credibilitat amb el tema de la crisi climàtica" o si deixa de defensar certs interessos.

També ha criticat que es vegi la qüestió com una nova oportunitat de benefici i que s'abordin les inversions verdes "des del prisma purament capitalista del retorn".

MIRAR SI PLOU

Álvarez Barba ha instat els periodistes a mirar l'economia amb altres prismes més crítics i a conèixer les teories econòmiques per transcendir les premisses neoliberals, que ell veu desprestigiades: "No dir si plou o no plou, sinó treure la mà per la finestra".

D'altra banda, ha destacat l'impacte de la precarietat laboral del sector, per la qual cosa el llibre analitza la producció de les capçaleres espanyoles especialitzades, si bé no nombra redactors: "Si surts de la cleda en el periodisme econòmic tens més o menys els dies comptats".