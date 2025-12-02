Publicat 02/12/2025 14:01

Yaba preveu invertir 15 milions en la compra de noves marques de nutrició saludable en dos anys

Archivo - (I-D) El CTO de Yaba, Sergi de Pablos; el responsable d'Organització, Alejandro Fresneda, i el CEO Patxi Archanco
CAMILLE BECDACH - YABA - Arxiu

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -

L'empresa especialitzada en benestar i nutrició Yaba ha anunciat que preveu invertir 15 milions d'euros en la compra de noves marques de nutrició saludable en els pròxims dos anys, en un comunicat aquest dimarts.

La companyia ha explicat que manté negociacions avançades per adquirir diverses marques innovadores de nutrició saludable als Estats Units i Europa.

La voluntat de l'empresa és accelerar la seva expansió internacional, a més d'impulsar nous productes, sumar talent especialitzat al seu equip i fer adquisicions estratègiques de marques altament valorades pels seus clients.

