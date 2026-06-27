El XVI Congrés del PP català aprova la Ponència Política i la de Reglament

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 27 juny (EUROPA PRESS) -
El XVI Congrés del PP català ha aprovat la Ponència Política, per unanimitat, i la de Reglament (amb una abstenció), presentada en el plenari aquest dissabte pels seus coordinadors, Juan Milián i Maritxu Hervás respectivament.
La Ponència Política advoca per la llei i l'ordre com a prioritat central i exigeix "de forma urgent un nou model de finançament autonòmic, amb més recursos i fruit del consens" entre totes les comunitats autònomes.
A més, defensa un "control ordenat dels fluxos migratoris" per preservar la cohesió social i el bon funcionament dels serveis públics i l'expulsió d'estrangers en situació irregular que cometin delictes.
El text també aposta per "reforçar la presència efectiva" de les institucions de l'Estat a Catalunya com les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, amb recursos i capacitat operativa per desenvolupar plenament les seves funcions.
També considera que "el nacionalisme ha subordinat les institucions i les necessitats reals dels ciutadans a un projecte de divisió" i, per això, erigeix el partit com a alternativa de llibertat, diu.