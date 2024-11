Xiva rep els reis amb aplaudiments i una petició: "No us oblideu de València"

VALÈNCIA 19 nov. (EUROPA PRESS) -

La localitat valenciana de Xiva, un dels primers llocs de la província de València on la dana va descarregar amb força el 29 d'octubre, ha rebut aquest dimarts amb aplaudiments els reis, Felip VI i Letícia d'Espanya, en una visita que es va haver d'ajornar el passat 3 de novembre arran dels incidents a Paiporta. "No us oblideu de València", ha estat una de les peticions que s'han pogut sentir d'una veïna.

Els monarques, en una visita que no s'havia convocat públicament, han arribat a la localitat tocades les 11.30 hores, amb la plaça de l'Ajuntament com a primera parada, on els ha rebut l'alcaldessa, Amparo Fort, i els regidors en primera línia de la recepció. Tot això sota un fort dispositiu de seguretat i una gran expectació mediàtica.

En el recorregut també participen el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica d'Espanya, Víctor Ángel Torres, i la delegada del Govern central a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Els reis han estat saludant els veïns i s'han aturat a parlar amb una nena durant la primera part del recorregut, que ha seguit cap a l'avinguda de la Constitució. Els veïns han estat esperant des de poc abans de les 10.00 hores i alguns han explicat que s'han assabentat de la visita per xats grupals, ja que no se n'havia informat per cap ban oficial.

Alguns han explicat que han anat a veure els reis, però no pas Mazón, qui ha estat rebut amb crits aïllats de "a tu no et volem", "pocavergonya", "dimissió" o "on estaves dinant", en al·lusió a la tarda de la dana, mentre d'altres demanaven "respecte" pels monarques.

Tant Felip VI com Letícia d'Espanya s'han anat aturant per donar la mà i parlar amb els veïns del municipi situats als laterals del camí i a escoltar les seves històries.

L'alcaldessa ha conduït els monarques fins al barranc de Xiva, la crescuda del qual va provocar greus danys al municipi, va deixar vuit víctimes mortals al terme municipal --amb data a 14 de novembre--, i on els bombers han hagut d'apuntalar edificis emblemàtics com la Mútua. Fort els ha detallat com va ser la crescuda de l'aigua, unes explicacions que els monarques han escoltat amb atenció.

La visita a Xiva estava programada per al 3 de novembre però els incidents registrats a Paiporta --on uns veïns van llançar fang a la comitiva i van insultar el president Mazón i el president del Govern central, Pedro Sánchez--, van obligar a ajornar-la. No obstant això, els monarques es van comprometre amb l'alcaldessa a reprendre-la aviat. Posteriorment, tenen previst desplaçar-se fins a Utiel.