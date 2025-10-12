Publicat 12/10/2025 11:20

Xiulades a Sánchez en arribar a la desfilada del 12 d'octubre

El president del Govern, Pedro Sánchez, saluda a la seva arribada a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a l'alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida o la ministra de Defensa, Margarita Robles, entre altres autoritats.
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha estat rebut amb xiulades en arribar a la plaça Cánovas del Castillo de Madrid per veure l'acte central del 12 d'octubre, la tradicional parada militar presidida pels reis Felip VI i Letizia.

Sánchez ha arribat amb cotxe oficial amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, rebent xiulades, en plenes investigacions pels presumptes casos de corrupció que afecten al PSOE i al seu entorn personal.

Després del president i la ministra han arribat Felip VI, amb l'uniforme de gala de l'Armada, i la reina Letizia, acompanyats de la princesa Leonor, vestida amb l'uniforme de l'Exèrcit de l'Aire, i la infanta Sofia, que no havia estat en la desfilada els dos últims anys per ser a Gal·les cursant el batxillerat.

