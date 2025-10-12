Xiulades a Sánchez en arribar a la desfilada del 12 d'octubre

MADRID 12 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha estat rebut amb xiulades en arribar a la plaça Cánovas del Castillo de Madrid per veure l'acte central del 12 d'octubre, la tradicional parada militar presidida pels reis Felip VI i Letizia.
Sánchez ha arribat amb cotxe oficial amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, rebent xiulades, en plenes investigacions pels presumptes casos de corrupció que afecten al PSOE i al seu entorn personal.
Després del president i la ministra han arribat Felip VI, amb l'uniforme de gala de l'Armada, i la reina Letizia, acompanyats de la princesa Leonor, vestida amb l'uniforme de l'Exèrcit de l'Aire, i la infanta Sofia, que no havia estat en la desfilada els dos últims anys per ser a Gal·les cursant el batxillerat.