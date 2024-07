Xirgo reivindica davant Rull la independència del CAC i la necessitat de "posar-lo al dia"

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Xevi Xirgo, s'ha reunit aquest dijous amb el president del Parlament, Josep Rull, a qui ha reivindicat la independència del CAC i la necessitat de "posar-lo al dia amb noves funcions".

En un comunicat, el CAC informa que Xirgo ha destacat que el Parlament és la institució a la qual el Consell ha de retre comptes, i que el seu organisme actua "amb plena independència del Govern" i de les administracions públiques.

Xirgo ha reclamat noves funcions per al CAC dins el sector audiovisual i de la comunicació, a més de personal per desenvolupar-les, "amb l'objectiu d'adaptar la institució als temps actuals".

També considera que aquestes noves funcions serviran per respondre a les necessitats de la ciutadania de protecció dels usuaris "en àmbits com l'educació mediàtica per a la detecció de notícies falses" o la transparència d'ajuts públics als mitjans de comunicació.

Xirgo ha insistit a "agilitzar l'aprovació d'una nova llei de l'audiovisual de Catalunya", després que la tramitació de la norma va decaure amb la convocatòria d'eleccions al Parlament el 12 de maig.