La Xina interposarà una demanda davant de l'OMC contra la imposició d'aranzels de Trump

MADRID 2 febr. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Comerç de la Xina ha anunciat que interposarà una demanda davant de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) contra la imposició d'aranzels declarada aquest diumenge pel president dels Estats Units, Donald Trump, contra el país asiàtic, Mèxic i el Canadà.

Trump va signar aquest dissabte a última hora l'ordre executiva per declarar aquests aranzels nous per la "gran amenaça dels estrangers il·legals i de les drogues mortals" com el fentanil.

"He implementat un aranzel del 25% sobre les importacions de Mèxic i el Canadà (10% sobre l'energia canadenca), i un aranzel addicional del 10% sobre la Xina. Això es s'ha fet (...) arran de la gran amenaça dels estrangers il·legals i de les drogues mortals que maten els nostres ciutadans, inclòs el fentanil", ha asseverat el mandatari a la xarxa social Truth Social.

En el cas específic de la Xina, es dona la circumstància que l'ordre de Trump tanca a més l'anomenat "buit de mínims" que permetia que enviaments de 800 dòlars o menys entressin als Estats Units lliures d'impostos, una disposició clau utilitzada per moltes petites empreses nord-americanes, però també per empreses de comerç electrònic xineses com Shein i Temu.

"Les mesures aranzelàries addicionals unilaterals constitueixen una greu violació de les normes de l'OMC i soscaven la cooperació econòmica i comercial normal entre els dos països", ha assenyalat el Ministeri de Comerç xinès en un comunicat al marge de la resposta principal del Govern de Pequín, que ha promès "mesures recíproques" a l'anunci de Trump.

"Instem els Estats Units a enfrontar els problemes directament, entaular un diàleg franc, enfortir la cooperació i gestionar les diferències", afegeix el Ministeri de Comerç.