Ximo Puig: l''Operació Catalunya' és un "super-Watergate" i el més greu de les últimes dècades

L'expresident de la Generalitat Valenciana i líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha afirmat que l''Operació Catalunya' és "el més greu que ha passat a Espanya les últimes dècades" i l'ha definit com un super-Watergate perquè creu que va més enllà del cas Watergate en posar en qüestió l'estat de dret.

En una entrevista del diari 'Ara' aquest dissabte, recollida per Europa Press, considera que això demostra que l'estat de dret "no només el van qüestionar els independentistes, sinó que es van utilitzar els aparells de l'Estat" contra uns partits.

"Qui sap si aquesta manera d'actuar s'ha aplicat a altres llocs. M'amoïna que això es pugui establir des del mateix Estat", ha afegit.

Puig defensa la llei d'amnistia i, en ser preguntat per si la majoria del PSOE defensa aquesta llei, ha respost: "És una posició complexa, però el PSOE ha expressat el seu suport a les accions que ha dut a terme Pedro Sánchez".

Sobre el fet que moltes empreses catalanes s'instal·lessin a la Comunitat Valenciana, ha respost que ho defensa com una oportunitat per millorar la competitivitat, "però mai en confrontació amb Catalunya ni com una operació anticatalana".

Respecte a la reforma del finançament, veu necessari "dotar les comunitats autònomes de suficiència financera i d'una redistribució de recursos adequada" i actualitzar el model, perquè considera que està provocant desigualtat.

També ha defensat una Espanya federal com la millor solució per a l'Estat i creu que en el PP també hi ha partidaris d'aquesta idea: "Molts dirigents del PP podrien defensar una idea federalista. Però ara vivim una futbolització de la política" que impossibilita els acostaments.

AUTONÒMIQUES I PSPV

En ser preguntat per si ara canviaria d'opinió sobre la seva convocatòria d'eleccions autonòmiques, que va fer coincidir amb les municipals, després de les quals va deixar de ser president, ha respost: "És probable. Dir que no canviaries res de la història és un problema de falta d'intel·ligència".

Pel que fa al seu pròxim relleu al capdavant del PSPV, ha explicat que en el primer trimestre de l'any s'ha de convocar el congrés per triar el successor "i que tingui temps de construir una alternativa".

Ha prioritzat dos objectius del partit: "El fet del valencianisme" i una obertura permanent per a la majoria social generant confiança fora del que ha denominat el seu territori ideològic.