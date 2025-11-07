Ximo Puig sobre el discurs de dimissió de Mazón: "Sembla una al·legat de defensa davant un tribunal"

BARCELONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Valenciana i ambaixador d'Espanya en l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), Ximo Puig, ha valorat aquest divendres el discurs amb el qual l'actual president en funcions de la Comunitat, Carlos Mazón, va dimitir del càrrec: "Sembla una al·legat de defensa davant un tribunal".
En una entrevista a 2 Cat recollida per Europa Press ha afirmat que el seu discurs no va ser una assumpció de responsabilitat política i que la dimissió no ha estat un acte "ni moral ni ètic", per la qual cosa ha tornat a demanar una convocatòria electoral a la comunitat.
Ha assenyalat que la recerca d'un substitut per al càrrec hauria estat "raonable" en els dies posteriors a les defuncions per les inundacions de la dana del 29 d'octubre del 2024.
"Si hagués estat una dimissió digna, en aquell moment, assumir la responsabilitat política és probable que una solució com la que es busqui ara ja s'hagués pogut solucionar. Ara ja no és possible perquè han passat moltes coses durant aquest any", ha dit.
Considera que la seva dimissió ve molt forçada pel sentit de "justícia" dels familiars de les víctimes i de la societat civil i perquè al seu partit ja no li interessa tenir-lo en el càrrec, textualment.