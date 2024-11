Ximo Puig creu que s'han d'"assumir responsabilitats polítiques" per la dana

Considera "impossible" que Pradas no conegués el sistema d'alertes

BARCELONA, 11 nov. (BARCELONA) -

L'expresident de la Generalitat Valenciana Ximo Puig ha considerat aquest dilluns que "cal donar moltes explicacions i assumir responsabilitats polítiques" per la gestió de la dana a València.

Ho ha dit en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press en la qual ha demanat un "nou impuls" perquè en les actuals condicions no es pot donar resposta a la recuperació, en les seves paraules.

Preguntat per si aquest nou impuls passa per la dimissió del president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, Puig, que actualment és ambaixador d'Espanya davant l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) no ha valorat aquesta possibilitat, però ha demanat "no continuar com si res hagués passat".

Ha explicat que va enviar un missatge de solidaritat a Mazón de manera immediata, tot i que s'ha estimat més no valorar l'actuació del president durant les primeres hores de l'emergència: "No em correspon jutjar el que ha fet l'actual govern, ni per la meva posició ni pel meu estat d'ànim", ha afegit.

UNITAT VALENCIANA D'EMERGÈNCIES

Puig ha reivindicat l'actuació del seu executiu en el que qualifica com una "modernització de la resposta a l'emergència" amb la posada en marxa del sistema d'alarmes ES-Alert després del temporal que va gestionar la Generalitat Valenciana el 2019.

"Va ser una gran prioritat. Des del primer moment vam donar una gran importància a la lluita contra les emergències perquè és evident que l'emergència climàtica és una realitat", ha afirmat.

L'expresident ha considerat "impossible" que la consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, no conegués el sistema.

PROTESTES

Sobre les protestes contra la visita del rei Felip VI i els incidents contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, a Paiporta (València), Puig ha dit que troba "lògica" la indignació dels valencians.

Alhora, ha lamentat els aldarulls i ha criticat els qui es volen aprofitar de la situació: "Per molta raó que tinguis, generar violència no és la resposta", ha manifestat.

"Ho entenc, però em va doldre molt, també veure el Palau de la Generalitat embrutat, perquè les institucions estan per sobre dels dirigents de cada moment", ha dit.