Ximo Puig assenyala que a València "el problema no és de competències, sinó d'incompetència"

L'expresident de la Generalitat Valenciana Ximo Puig ha assenyalat que a la Comunitat "el problema no és de competències, sinó d'incompetència", referint-se a la gestió de la DANA per part del govern liderat pel popular Carlos Mazón.

En una entrevista d'aquest dijous a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, ha alertat del "dany profund" que li ha fet a la Generalitat la gestió del temporal que, ha assegurat, atempta contra la seva autonomia.

En aquest sentit, ha argumentat que "aquells que no creuen en ell ràpidament han culpat a l'autogovern com si fos el culpable de les males decisions", per la qual cosa ha desvinculat que el problema de València sigui de competències, sinó d'incompetència, en les seves paraules.

"Cada dia que passa es perd més credibilitat", ha criticat l'exlíder valencià i actual ambaixador delegat permanent davant l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), assenyalat així a l'aprovació del decret que contempla que els nous consellers tinguin retribucions que podran superar un 15% més del sou del propi Mazón, per no veure minvada la seva nòmina.

"Amb totes aquestes fites en la gestió es fa molt difícil, si no impossible, tenir autoritat moral per generar un nou temps", ha afegit Puig, que en preguntar-li per si retreu alguna cosa al Govern en la gestió de la DANA, ha defensat analitzar tot el que ha passat i ha insistit que, textualment, el problema no és l'arquitectura institucional, sinó com s'exerceix la direcció.