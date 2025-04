El XIII Barcelona Beer Festival entrega els seus premis anuals

BARCELONA 12 abr. (EUROPA PRESS) -

El XIII Barcelona Beer Festival, que se celebra des del divendres 10 al diumenge 13 d'abril al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, ha entregat en la primera jornada els seus premis a les millors i més innovadores cerveses artesanes de qualsevol origen i que es poden provar durant l'esdeveniment.

El festival està obert al vestíbul 2 del recinte, d'11.00 a 23.00 aquest dissabte i d'11.00 a 20.00 diumenge, informen aquest dissabte els organitzadors en un comunicat.

D'entre els premis destaquen el Cervesera de l'Any per a la peruana 7 Vidas; el Cervesera Rookie de l'Any, que va guanyar la francesa La Spontanerie; el Innovación Molina For Brewers, que va ser per a Beer Nostrum, que treballa amb ostres del Delta de l'Ebre i que madura la cervesa sota el mar; mentre que el de sostenibilitat Brewing Hope for a Better Future se'l va endur la cervesa Dougall's.