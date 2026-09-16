Un "rècord" de 380 municipis participen en la Setmana Europea de la Mobilitat

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
Una xifra "rècord" de 380 municipis, que representen el 85% de la població de Catalunya, s'han adherit a la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM) en el primer dia, un nombre que encara pot crèixer en continuar obert el període d'adhesions, ha informat el Departament de Territori en un comunicat.
Des d'aquest dimecres i fins al 22 de setembre, l'edició d'enguany inclou més de 450 activitats a Catalunya, incloent 82 caminades, 51 bicicletades i 70 activitats relacionades amb l'ús de la bicicleta, a més d'accions de sensibilització, jornades divulgatives i activitats educatives.
Els municipis participants també han implantat un total de 1.430 mesures permanents orientades a afavorir els desplaçaments a peu, amb bicicleta i transport públic, i un centenar de jornades sense cotxes.
En el conjunt d'Espanya, els municipis catalans representen prop del 91% dels municipis adherits a la setmana europea, i una quarta part dels europeus.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha destacat que aquesta setmana és una oportunitat per visibilitzar alternatives de transport més sostenibles i ha explicat que el Govern continua treballant perquè les persones vegin en el transport públic com una alternativa "còmoda, eficient i sostenible".