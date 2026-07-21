Xema Gil, nou secretari general de Drets Socials de la Generalitat

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha nomenat Xema Gil com a nou secretari general de Drets Socials i Inclusió, càrrec que ocupava fins ara el recentment nomenat conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, informa la Generalitat aquest dimarts en un comunicat.
Fins ara director general d'Acreditació i Provisió de Serveis, Gil ha desenvolupat una trajectòria de quatre dècades vinculat al sector social, primer des del voluntariat i posteriorment des de la direcció d'algunes organitzacions del sector social i de l'administració pública.
Va ser voluntari de la Creu Roja, organització on va exercir de coordinador general entre 1988 i 2002, el 2003 va assumir la direcció general de la Fundació Catalana de l'Esplai i posteriorment va iniciar una etapa en l'àmbit de la consultoria com a director de Let Me Think for You.
Entre 2019 i 2022 va ser assessor de gerència de l'Ajuntament de Rubí (Barcelona) i a continuació va assumir la gerència de la Fundació Casa Asil Sant Andreu de Palomar, dedicada a l'atenció residencial de persones grans i a l'educació.
Des del setembre del 2024 ha estat director general d'Acreditació i Provisió de Serveis de la Conselleria de Drets Socials, des d'on ha treballat per reforçar els processos d'acreditació, la qualitat i la provisió dels serveis del sistema català de serveis socials.