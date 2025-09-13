Xavier Pellicer substituirà Laia Estrada com a diputat de la CUP al Parlament

BARCELONA 13 set. (EUROPA PRESS) -
La CUP ha anunciat aquest dissabte que Xavier Pellicer substituirà Laia Estrada com a diputat de la formació al Parlament de Catalunya, després de la renúncia d'Estrada a la seva acta el 23 de juliol.
Nascut a Sabadell (Barcelona) el 1983, és jurista i llicenciat en sociologia i ja va ser diputat del 2021 al 2024, informa la CUP en un comunicat.
Ha format part del Casal Independentista i Popular de Sabadell Can Capablanca, així com del Moviment Popular de Sabadell i Alerta Solidària, associació de la qual és portaveu des del 2012.
Pellicer ha assegurat que és un repte i un honor, i ha defensat que ocupa l'escó per "posar les institucions al servei de les classes populars i contribuir a l'alliberament nacional, social i de gènere dels Països Catalans".
El secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha assegurat que "es tracta d'un militant de trajectòria sòlida i compromís ferm amb l'esquerra independentista" i ha afegit que aportarà energia renovada.