Xavier Panés, reelegit president de Cecot

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
Els membres de l'assemblea general de Cecot han reelegit Xavier Panés com a president de la patronal durant l'assemblea general electoral celebrada a Terrassa (Barcelona), un càrrec que ocuparà durant un període de 4 anys, informa aquest dimecres en un comunicat.
Panés, l'únic que havia presentat la seva candidatura, ha situat la indústria, el talent i la simplificació administrativa entre les prioritats i eixos de treball del nou mandat, i ha afirmat que arriben "quatre anys intensos", amb reptes, però també amb oportunitats.
A més, la patronal també planteja el mandat com una etapa per reforçar la capacitat d'impacte de l'entitat, tant en l'àmbit intern com en l'esfera institucional, i se centrarà a incrementar la seva utilitat per a les empreses associades i el conjunt del teixit empresarial.