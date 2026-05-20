Xavier Panés presenta la seva candidatura per a la reelecció a la presidència de Cecot

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
Xavier Panés ha presentat la seva candidatura per a la reelecció a la presidència de Cecot, l'única en el procés electoral per al càrrec i que compta amb el 100% dels avals de l'assemblea, informa la patronal aquest dimecres en un comunicat.
Després del termini per a la presentació de candidats, la junta electoral s'ha reunit per analitzar la documentació i validar el compliment dels requisits, i ha constatat que la de Panés és l'única que s'ha presentat en el termini establert.
D'acord amb el calendari, la junta ha comunicat la candidatura als membres de l'assemblea general, ara comença un període d'al·legacions fins al 26 de maig i, finalment, la votació i proclamació culminarà en la celebració de l'assemblea general electoral el pròxim 3 de juny.