Xavier Palau (PP) demana valentia a Larrosa per "prohibir de veritat" el burca a Lleida

El líder popular a la Paeria defensa impedir l'obertura de nous centres d'oració musulmans
LLEIDA, 9 maig (EUROPA PRESS) -
El president del PP a Lleida i líder de l'oposició a la Paeria (Ajuntament), Xavier Palau, ha demanat valentia a l'alcalde de la ciutat, el socialista Fèlix Larrosa, per "prohibir de veritat" el burca dins de l'ordenança municipal impulsada pel consistori.
En una entrevista d'Europa Press, Palau ha assegurat que la iniciativa del govern de Larrosa vol regular i no prohibir el burca: "S'ha difuminat el concepte, perquè saben perfectament que el que pretenen no es pot fer. I si ho fan, que siguin valents, que tindran els meus vots".
El dirigent popular ha apuntat que per prohibir el burca a l'espai públic és necessària una llei orgànica estatal perquè, si no, "és un brindis al sol", i ha instat Larrosa a demanar-li al Govern central que impulsi la norma.
"Si no, que inclogui la prohibició total (a l'ordenança) i que la recorrin. Si ho fa així, tindrà el meu suport", ha dit en ser preguntat pels possibles problemes jurídics que podria comportar una prohibició sense l'excepció del respecte a la llibertat religiosa.
L'ordenança impulsada per Larrosa, que arribarà al ple de la Paeria al juny, proposa prohibir les peces de roba que ocultin el rostre amb les excepcions dels llocs de culte o als quals sigui habitual portar el rostre tapat per costum, així com en l'exercici d'un dret fonamental com la llibertat religiosa.
"ORDRE I IDENTITAT"
Palau, que exerceix de líder de l'oposició a la Paeria des del 2023, quan per primera vegada el PP va quedar segona força en una capital de província catalana, ja prepara el seu projecte per a les municipals de 2027 sota la defensa "del 'seny', l'ordre i la identitat lleidatana".
Ha explicat que posa el focus en l'ordre i en la identitat per "evitar la segregació social als barris" i ha afirmat que vol evitar la construcció d'una societat paral·lela per part d'immigrants i impedir l'obertura de nous centres d'oració musulmans.
"Les meves polítiques no van en contra de res ni de ningú, sinó que van a favor que aquelles persones que visquin a Lleida que siguin immigrants s'integrin, s'adaptin a les nostres regles de convivència, als nostres costums", ha explicat.
Ha defensat que farà "tot el possible perquè totes aquelles persones que a Lleida s'aprofitin del sistema i facin un ús inadequat dels serveis públics, municipals i del sistema, que sigui impossible que puguin viure amb comoditat".
En matèria de seguretat, Palau ha advocat per impulsar polítiques orientades a les ajudes públiques: "Negar totes les ajudes municipals als delinqüents incívics reincidents. Els hem de tancar l'aixeta".
CONGRÉS DEL PP CATALÀ
Preguntat per la seva opinió respecte a la importància de les sigles del PP en el seu projecte per a Lleida i com poden influir en unes eleccions municipals, Palau ha afirmat que els seus votants "tenen claríssim" que ell representa al PP.
"Ara, és cert que a Lleida tenim una idiosincràsia pròpia, tenim una identitat pròpia. Nosaltres volem fugir tant de 'barcelunya' com del centralisme de Madrid. Ni els uns ni els altres ens arreglen gens, lamentablement", ha agregat.
Quant al congrés del PP català, demorat des de fa anys i sense una data prevista (encara que fonts coneixedores han assegurat a Europa Press que se celebrarà abans d'acabar el 2026), Palau ha assegurat que "és bé que hi hagi congressos perquè això ajuda a millorar l'estructura organitzativa del partit".
"Jo he estat elegit en un congrés, he estat elegit per la militància. I, per tant, si jo he estat elegit, vull que la resta també siguin elegits", ha subratllat.
Ha subratllat que el PP de Catalunya està en un molt bon moment després dels últims resultats electorals, i ha afirmat: "És important que hi hagi un PP a Catalunya molt fort per contribuir a governar Espanya. Sempre que hi ha hagut el diputat del PP per la província de Lleida, el PP ha governat a Espanya. Som una província clau".
TURÓ DE GARDENY
Palau ha destacat el projecte del Turó de Gardeny impulsat pel PP per "connectar, activar i reaprovechar" aquest espai de la ciutat amb l'adaptació urbanística de l'àmbit de Gardeny i el seu entorn per desenvolupar un itinerari paisatgístic i esportiu.
El projecte també contempla la millora de la connexió amb l'eix comercial mitjançant una reforma de la plaça de l'Exèrcit, la construcció d'una passarel·la i la millora d'accessos per als vianants per garantir la connexió amb el centre urbà.
"Hem de construir i contribuir a aquells projectes de ciutat que són fonamentals i el que vull és esborrar tota petjada d'esquerres, d'ERC i del PSC", ha conclòs.