Xavier Núñez Balcells, nou gerent general de la Barcelona School of Economics

BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
La Barcelona School of Economics (BSE) ha nomenat Xavier Núñez Balcells com a nou gerent general, amb l'objectiu d'impulsar l'evolució estratègica i el creixement de la institució, informa en un comunicat aquest dijous.
El nomenament té com a objectiu "reforçar la posició de la BSE com una institució líder en educació i recerca" a Barcelona i a nivell internacional.
Núñez compta amb més d'una dècada d'experiència en lideratge sènior en els sectors d'educació, tecnologia i innovació, i anteriorment ha estat director general d'Epitech Spain.