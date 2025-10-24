Xavier Montanyà reivindica en un llibre el periodisme com a "resistència contra la desmemòria"

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El periodista i escriptor Xavier Montanyà ha publicat el llibre 'Contra el silenci i la impunitat' (Vilaweb), en el qual reivindica el paper del periodisme com a "eina de resistència contra la desmemòria" 50 anys després de la mort de Franco.
El llibre narra, a través d'investigacions periodístiques que qüestionen el relat oficial de la història recent d'Espanya, "la impunitat del franquisme i els silencis de la transició" i la necessitat de rescatar de l'oblit històries esborrades de la memòria col·lectiva.
"Franco va morir. La crueltat no li va sobreviure, però sí el silenci que havia tapat molts dels seus crims d'estat i delictes contra els drets humans i la dignitat de les persones", assegura l'escriptor en una entrevista d'Assumpció Maresma --responsable també de l'edició i el pròleg-- i que s'inclou en el llibre.
Montanyà subratlla que tant la llei d'Amnistia del 1977 com la Constitució "van blindar el passat i van imposar 'democràticament' el silenci, la desmemòria i la impunitat", i que la por a la dictadura es va transformar en obediència cega als pactes de transició.
"A Alemanya va haver-hi un procés de desnazificació de personatges públics. Aquí no. Fraga va ser president democràtic de Galícia. Cap nazi reconegut i confés ha presidit mai un Land alemany", lamenta.
SILENCI I DESCONEIXEMENT
També critica que el silenci i el desconeixement del passat estan molt presents, així com la falta de reivindicació històrica, i assenyala, entre altres, a l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) per, segons ell, no demanar "mai" justícia per a l'expresident Lluís Companys, afusellat en 1940.
"No sé què ensenyen als col·legis, però l'analfabetisme històric és molt evident, sobretot entre els joves. Des de fa temps, PP, Vox i els seus mitjans han iniciat una campanya de blanquejament de Franco i de la dictadura franquista. És gravíssim, obscè i antihistòric", assegura l'escriptor.
"LA HISTÒRIA S'HA MANIPULAT"
Montanyà, que recull més de 20 anys de treball periodístic compromès amb la memòria històrica, rendeix amb el seu nou llibre homenatge "als oblits i a les víctimes", amb capítols dedicats a Federico García Lorca, Albert Camus, Quico Sabaté, Oriol Solé Sugranyes, Salvador Puig Antich, Joan Català i Floreal Barberà, entre altres.
"La història s'ha manipulat molt últimament. Aquesta recopilació d'articles és per tornar a informar dels fets històrics als qui no els coneixen", conclou.