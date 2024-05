Xavier Melero assumeix el seu "error" en que el TEDH descartés la demanda de Mas

BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

L'advocat de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, Xavier Melero, ha afirmat que va cometre un "error" en no contestar a les al·legacions de l'Estat en la demanda del polític contra Espanya davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) --desestimada dijous passat-- després que el Tribunal Constitucional (TC) li va denegar l'empara per la condemna d'inhabilitació imposada per celebrar la consulta del 9N.

"El Tribunal em va donar tràmit per contestar a les al·legacions de l'Estat i jo vaig considerar que ja havia fet les meves al·legacions amb la demanda i que no tenia per què complementar el tràmit", ha indicat el lletrat, que ha atribuït el seu error a un pecat de supèrbia, textualment, després de 30 anys de carrera.

També ha explicat que estan valorant la possibilitat de presentar una queixa davant la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides, "ni que sigui per aconseguir un reconeixement simbòlic que el president Mas tenia raó amb la seva demanda i la seva reclamació".