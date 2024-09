Xavier Godàs veu "discutible" que Junqueras digui que no sabia res de l'estructura B d'ERC

BARCELONA, 25 set. (EUROPA PRESS) -

L'exalcalde de Vilassar de Dalt (Barcelona) i líder de la candidatura Nova Esquerra Nacional per presidir ERC, Xavier Godàs, ha assegurat que li sembla "com a mínim discutible" que l'exlíder del partit i candidat a la reelecció, Oriol Junqueras, digui que no sabia res de l'estructura B del partit.

Ho ha dit aquest dimecres en una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press, en la qual ha apuntat que liderar el partit vol dir "assumir en primera persona tot allò que va bé, tot allò que no va tan bé i allò que va malament".

En aquest sentit, ha assegurat que si ell és el president d'ERC, no es faran campanyes o accions de les quals el partit s'hagi d'"avergonyir" ni generin cap mena de lamentació, en les seves paraules, sinó que siguin d'utilitat en el debat públic.

DEMANA RESPECTE A LA MILITÀNCIA

Sobre Junqueras, també ha afirmat que en els últims dies "s'han sentit expressions molt gruixudes" en la campanya i ha demanat que es mantingui el respecte cap a la militància.

Finalment, ha dit que el procés s'ha acabat i ha instat a obrir una nova etapa perquè ERC sigui un partit ben delimitat en clau ideològica dins l'esquerra nacional, i ha conclòs: "Els lideratges no poden continuar sent els mateixos".