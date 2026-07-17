Publicat 17/07/2026 15:47

Xavier Godàs (ERC) serà el candidat a les municipals de Vilassar de Dalt (Barcelona)

Archivo - L'excandidat de Nova Esquerra Nacional, Xavier Godàs
EUROPA PRESS - Arxiu

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -

Qui va ser candidat de Nova Esquerra Nacional i es va disputar la presidència d'ERC amb Oriol Junqueras, Xavier Godàs, ara serà el candidat a les eleccions municipals a Vilassar de Dalt (Barcelona).

Així ho ha anunciat aquest divendres en un missatge a X recollit per Europa Press: "Estimo el meu poble i la seva gent. Vull que ningú no se n'hagi d'anar si no vol. Vull que els nostres fills i filles llaurin el seu futur entre nosaltres".

Godàs es presentarà sota el paraigua d'Ara Vilassar, una "suma de corrents, col·lectius i individuals, d'esquerres i republicans", que té ERC com a referent a Catalunya.

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