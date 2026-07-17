Xavier Godàs (ERC) serà el candidat a les municipals de Vilassar de Dalt (Barcelona)

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
Qui va ser candidat de Nova Esquerra Nacional i es va disputar la presidència d'ERC amb Oriol Junqueras, Xavier Godàs, ara serà el candidat a les eleccions municipals a Vilassar de Dalt (Barcelona).
Així ho ha anunciat aquest divendres en un missatge a X recollit per Europa Press: "Estimo el meu poble i la seva gent. Vull que ningú no se n'hagi d'anar si no vol. Vull que els nostres fills i filles llaurin el seu futur entre nosaltres".
Godàs es presentarà sota el paraigua d'Ara Vilassar, una "suma de corrents, col·lectius i individuals, d'esquerres i republicans", que té ERC com a referent a Catalunya.