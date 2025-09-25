Xavier Fontanet, nou conseller delegat de Grupo Mémora a partir de l'1 de gener del 2026

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
Grupo Mémora ha anunciat el nomenament de Xavier Fontanet com a nou conseller delegat a partir del pròxim 1 de gener del 2026, després de la renúncia per motius personals d'Augusto Huesca, informa en un comunicat aquest dijous.
Fontanet és llicenciat en Enginyeria Superior en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona, MBA a EAE i PDD de l'IESE, i fins ara era el director general d'Operacions de Grup Catalana Occident (GCO) i membre del Comitè de Direcció.
Ha explicat que l'empresa "es continuarà adaptant àgilment als canvis en la societat", amb més personalització dels serveis i la demanda de pràctiques sostenibles.