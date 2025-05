Xavier Brossa, elegit nou president de l'Associació Espanyola de Directius (AED)

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -

Xavier Brossa Galofré ha estat nomenat nou president de l'Associació Espanyola de Directius (AED) per al període 2025-2029, amb el propòsit d'enfortir el posicionament de l'entitat com a punt de trobada, formació i influència dels alts directius i consellers a Espanya.

En un comunicat aquest dimarts, l'AED ha destacat la "reconeguda trajectòria en l'àmbit empresarial i institucional" de Brossa, la candidatura del qual ha estat proclamada conforme al procés electoral i ha comptat amb un suport majoritari del col·lectiu.

"La nostra responsabilitat com a líders va més enllà de gestionar empreses: tenim un paper essencial en la transformació del nostre entorn. AED ha de continuar sent l'aliat estratègic del directiu davant un context d'enorme complexitat i canvi", ha afirmat Brossa en la seva primera intervenció com a president.