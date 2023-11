Xavier Arbós veu "marge" perquè el TC trobi constitucional la llei d'amnistia

Avisa que un cop aprovada "s'ha de presumir com a constitucional fins que el TC digui el contrari"



BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB) Xavier Arbós considera que hi ha "marge" perquè el Tribunal Constitucional (TC) avali la llei d'amnistia, malgrat que la seva opinió és que la proposta de llei registrada no compleix amb els requisits de constitucionalitat.

En unes declaracions a Europa Press, Arbós ha remarcat que un cop la llei es publiqui en el BOE "entra en vigor i des del punt de vista estrictament jurídic s'ha d'aplicar, s'ha de presumir com a constitucional fins que el TC digui el contrari", i ha recordat que un eventual recurs no suspendria la vigència de la llei.

El catedràtic ha valorat que l'exposició de motius de la norma està "ben feta" i que el text no esmenta el lawfare, si bé considera inadequat que suposi un sacrifici al principi d'igualtat.

Un altre aspecte que ha destacat és que l'amnistia "significa privar en termes absoluts jutjats i tribunals de jutjar i fer executar allò que han jutjat", perquè la llei obligarà a arxivar les causes amnistiades que no hagin arribat a judici.

Arbós també veu interferències en el dret a la tutela judicial efectiva, que "comporta el dret a rebre una sentència", bé sigui favorable o no, també per als denunciants o els qui exerceixen com a acusacions.

En aquest sentit ha posat d'exemple els votants que van denunciar agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per les càrregues de l'1-O; un exemple oposat, ha esmentat, és l'acusació popular que exerceix Societat Civil Catalana (SCC) en la causa davant el Tribunal de Comptes: si els investigats en la causa són amnistiats i la causa s'arxiva SCC "no tindria dret a rebre sentència".

PROPOSA L'INDULT

Per tot plegat, Arbós considera que "potser hi hauria altres mitjans, per exemple l'indult, per arribar al mateix objectiu sense la necessitat de plantejar els mateixos problemes".

Aquesta via "representa igualment un tracte desigual perquè els qui estan complint sentència es veuen alliberats per un motiu determinat i d'altres que estan complint sentència no", però en canvi no afectaria els drets de jutges i tribunals ni la tutela judicial efectiva perquè només s'aplica a casos ja condemnats, ha afegit Arbós.

El jurista ha valorat que el debat sobre l'amnistia és "complex i complicat perquè la Constitució no parla d'amnistia i perquè no hi ha certeses en la jurisprudència del TC sobre una amnistia posterior a la Constitució, per tant hi ha bons arguments als dos costats".