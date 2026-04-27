Xavier Antich repetirà com a president d'Òmnium, a falta de l'aval dels socis

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Òmnium, Xavier Antich, repetirà en el càrrec després que la junta directiva de l'entitat hagi aprovat l'única candidatura que s'ha presentat per a la seva renovació parcial, que haurà de ser avalada pels socis.
En un comunicat, expliquen que la llista, que encapçala Antich, està integrada per Mariona Lladonosa; Àngel Castiñeira; Elena Subirà; Teresa Navarro; Magda Oranich; David Fernàndez; Jordi Corrons; Susan Kalunge; Toni Borrell; Rosa Olivé; Antònia Maria Dols; Guifré Homedes; Marta Rosique; Jordi Cabré; Judit Camargo; Ingrid March; Tayssir Azouz; Júlia Petit i Ernest Montserrat.
Els socis hauran d'avalar la candidatura a través dels seus vots entre el 5 i el 30 de maig per via electrònica o directament al Casino L'Aliança del Poblenou de Barcelona, dia en el qual se celebrarà l'assemblea general de l'entitat.