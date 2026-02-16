La xarxa social X pateix una caiguda dels servidors a nivell global

MADRID 16 febr. (EUROPA PRESS) -
La xarxa social X (abans Twitter) ha experimentat aquest dilluns una altra caiguda del servei a nivell global, que impedeix als usuaris fer servir la plataforma amb normalitat, compartir publicacions o enviar missatges.
Segons el portal especialitzat 'Downdetector', la caiguda s'ha produït aquest dilluns a les 14:15 hores (Espanya peninsular), quan s'han reportat problemes tant en l'app com en el web d'X.
La caiguda afecta tots els usuaris de la plataforma a nivell global, inclosos els usuaris d'Espanya en què s'ha arribat a 3.818 avisos, amb errors com ara que no es poden consultar les últimes publicacions compartides, ni enviar i rebre missatges.
Al moment d'accedir al web apareix el logo de càrrega d'X, i després d'una espera més llarga de l'habitual, es mostra la notificació d'error "alguna cosa ha sortit malament, no és culpa teva".
Aquest error en el servei s'ha produït just un mes després de patir el mateix incident en una caiguda reportada el 16 de gener, en la qual els servidors d'X no responien a Cloudflare, i hi apareixia el missatge d'error 522.