La xarxa interurbana del Bages (Barcelona) tindrà 6 busos nous elèctrics

BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha incorporat a la xarxa interurbana del Bages (Barcelona) sis busos més elèctrics que es posaran en marxa, progressivament, a partir de la setmana vinent.
Aquests busos s'integren a les línies 760 i 761, que enllacen Sant Joan de Vilatorrada, Manresa, Sant Fruitós de Bages i Navarcles, informa la Generalitat de Catalunya aquest dimecres en un comunicat.
En els últims anys, la demanda del servei de les línies L760 i L761 ha crescut de manera constant, ja que el 2023 es van registrar 705.476 viatgers, el 2024 es va arribar als 809.912 viatgers i el 2025 es van incrementar fins als 890.940.
En aquest sentit, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha assegurat que "l'objectiu d'aquest any és arribar al milió" de viatgers, consolidant la tendència a l'alça.
Nadal ha explicat durant la presentació dels busos a Manresa que l'objectiu d'aquesta millora també és la descarbonització: "Hem de buscar fórmules que no siguin combustibles fòssils davant l'augment de preus i la crisi internacional".
Aquesta actuació forma part del Pla de xoc de millora del bus interurbà i compta amb finançament del Fons Climàtic.