La xarxa ferroviària de Catalunya incorporarà 124 trens entre el 2025 i el 2027

BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha iniciat una reforma de transport públic que té previst incorporar 124 trens a diferents serveis ferroviaris de Catalunya entre el 2025 i el 2027, segons ha informat aquest diumenge la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica en un comunicat.

Un total de 72 vehicles, amb capacitat per a 900 persones i que s'estan fabricant a la planta d'Alstom de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), seran a partir del 2026 per al servei de Rodalies; 24 trens més es faran servir per a serveis regionals el 2027 i seran més ràpids, amb una velocitat màxima de 200 quilòmetres per hora.

En el marc de les obres del corredor mediterrani, s'incorporaran catorze trens amb la capacitat de circular en dos amples de via diferents, perquè està previst que el 2027 es canviï l'ample de via entre el Camp de Tarragona i Castelló (València), cosa que afectarà el servei regional de la línia R16.

Catorze trens més es destinaran al servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC): deu per a la futura llançadora que connectarà Barcelona i l'Aeroport del Prat i quatre per al servei de Rodalies de Lleida.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha afirmat que aquesta incorporació de vehicles a la xarxa ferroviària és "un pas més per aconseguir un transport públic amb més qualitat i arribar a l'objectiu de tenir un país en què els trens surtin puntuals cada matí".