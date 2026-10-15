La Xarxa Europea de Microfinances analitza a Barcelona com aconseguir una emprenedoria més inclusiva

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
La Xarxa Europea de Microfinances celebra aquest dijous i divendres la Conferència Anual al Caixaforum Barcelona, en la qual analitza com avançar cap a un ecosistema d'emprenedoria més inclusiva, amb especial atenció al finançament i la col·laboració entre actors públics i privats, informa CaixaBank en un comunicat aquest dijous.
La trobada ha estat organitzada en col·laboració amb MicroBank i Autoocupació, i té com a objectiu reunir les principals institucions europees i les entitats públiques i privades implicades en el sector de les microfinances.
La primera jornada s'ha centrat en l'evolució de les microfinances a Catalunya i Espanya, amb la participació d'emprenedors que han compartit la seva experiència i el paper que han tingut els microcrèdits en el desenvolupament dels seus projectes.
A més a més, representants d'institucions financeres europees han parlat sobre els reptes i oportunitats del sector i com poden contribuir a un creixement més inclusiu i sostenible.
La jornada d'aquest divendres se centrarà en el paper de la filantropia com a palanca per impulsar l'emprenedoria inclusiva, especialment en aquells àmbits on el finançament públic i privat presenta més limitacions.