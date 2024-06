La Xarxa d'Estructures Populars i Comunitàries de Manresa, premi Guillem Agulló 2024

"Mentre governin PP i Vox a la Comunitat Valenciana o a Balears, Catalunya estarà", diu Aragonès

BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha lliurat aquest divendres el premi Guillem Agulló Salvador 2024, que per primera vegada concedeix el Govern, a la Xarxa d'Estructures Populars i Comunitàries (Xepc) de Manresa (Barcelona).

Acompanyat pels pares d'Agulló, el jove valencià antifeixista que va ser assassinat al 1993, Aragonès ha fet lliurament del guardó que reconeix la lluita contra el racisme, la xenofòbia i els discursos d'odi en un acte al Palau de la Generalitat.

Amb aquesta decisió, el jurat del guardó, que va prendre la decisió per unanimitat, ha volgut posar el focus en el treball de base i comunitari com a "forma eficaç" de combatre el racisme, crear col·lectivitat i empoderar a les persones en situació d'exclusió i discriminació.

El Govern va assumir aquest reconeixement públic i institucional a persones i col·lectius que han destacat en la lluita antiracista després que la Comunitat Valenciana suspengués al març el lliurament del premi.

La mesura es va prendre d'acord amb la família Agulló i els impulsors del premi, i va ser a l'abril quan la vicepresidenta del Govern en funcions, Laura Vilagrà, es va reunir amb els pares del jove antifeixista per consensuar amb ells la proposta de la Generalitat de custodiar i organitzar el lliurament del guardó.

En la seva intervenció, Aragonès ha assegurat que saben que s'enfronten "a un feixisme i nou feixisme que ha deixat d'amagar-se i aprofita la seva presència institucional per prohibir revistes en català, per trencar fotografies d'Aurora Picornell i per eliminar iniciatives com el premi Guillermo Agulló i Salvador".

PP I VOX

Malgrat reivindicar l'orgull de poder lliurar el premi des de la Generalitat de forma temporal, ha afegit que la millor notícia que podria haver-hi és que es tornés a donar des de les institucions de la Comunitat Valenciana: "Però mentre governin PP i Vox a la Comunitat Valenciana o a les Illes Balears, Catalunya estarà" en defensa dels drets i llibertats democràtiques.

"Davant de qualsevol pas enrere en llengua i cultura, davant de qualsevol pas enrere en defensa de la memòria històric, nosaltres farem un pas endavant", ha recalcat Aragonès, que ha pres nota del discurs crític fet per Nora Miralles, la persona de la Xepc que ha recollit el premi.

DISCURS CRÍTIC

Miralles, malgrat agrair el guardó, ha avisat que no seria complaent i ha carregat contra el denominat racisme institucional en admetre que els ha estat difícil recollir el premi "de mans d'un Govern que la nit del 28 de setembre del 2023 va decidir llançar un operatiu per detenir a nens de 14 i 15 anys que s'havien barallat per un patinet", un conflicte que s'hagués solucionat amb mediació, ha dit.

"De matinada, intimidant als veïns i a les famílies, van entrar a les seves cases, públicament i atiant la desconfiança i l'odi social contra els nens. No oblidarem mai la impotència que ens envaïa en llegir els missatges oficials titllant-los de multirreincidentes i difamant-los", ha apuntat.

Segons ella, els provoca impotència no poder-los protegir "del racisme que impregna les institucions catalanes", però ha avisat que no estan sols i que aquest és un exemple de molts que podrien posar.

La Xepc Manresa va sorgir del moviment pel dret a l'habitatge, es va ampliar a nous projectes sectorials però interconnectats, i actualment formen part de la seva xarxa la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (Pahc); l'Assemblea d'Afectades pel Masclisme i el Patriarcat (Aamas); l'Espai Alqua d'acompanyament a joves migrades des d'una perspectiva antiracista; l'Escola Soror d'acompanyament i trobada entre dones; l'Escola Popular per a infants i joves; el Sindicat de treballadores al Bages i l'Escola Popular de Formació Política.

El jurat també ha valorat "el paper actiu i determinant" de les dones en tots aquests projectes i la vinculació amb projectes semblats de diversos municipis de la Comunitat Valenciana.