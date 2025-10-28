La xarxa 5G de Telefónica arriba al 95% de la població catalana i als 701 municipis connectats

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
La xarxa 5G de Telefónica ha arribat al 95% de la població catalana i als 701 municipis connectats, informa en un comunicat aquest dimarts.
Aquestes xifres s'engloben en el total de 5.700 municipis espanyols on ofereix cobertura 5G, i on viu el 94% de la població.
En total ha desplegat nodes a 5.000 municipis espanyols, en les dues principals bandes en les quals opera el 5G a Espanya: la de 3.500 MHz i la de 700 MHz.
A més, Telefónica compta amb nodes de 5G+ a 3.000 municipis, mil més que el març d'aquest any, per la qual cosa aquests nodes han crescut "exponencialment".
L'empresa ha assegurat que aquest desplegament "converteix l'actual xarxa mòbil 5G a Espanya de Telefònica en la més rellevant del país".
