Willow Smith protagonitza la nova campanya del Cupra Tavascan

Cupra ha presentat la campanya del seu model Tavascan, que es titula 'One of them, one of us' i està protagonitzada per l'artista nord-americana Willow Smith, ha informat en un comunicat aquest dimecres.

Smith protagonitza l'anunci i posa veu a la banda sonora, que versiona el clàssic original de la banda Tears for Fears titulat 'Everybody Wants to Rule the World'.

Segons la marca, l'anunci està gravat en "espais únics plens de naturalesa surrealista on habiten els rebels que, com el Cupra Tavascan, s'atreveixen a ser diferents".

La campanya es completa amb una imatge del cotxe penjant en vertical d'una grua, la qual cosa "simbolitza l'ambició de la marca de trencar amb el que està establert i explorar noves perspectives".

FUGIR D'ALLÒ "CONVENCIONAL"

El 'chief brand officer' de Cupra, Ignasi Prieto, ha valorat que la campanya apel·la "als qui s'atreveixen a reinterpretar el futur fugint d'allò convencional".

"Comptar amb Willow Smith, una artista multidisciplinària que simbolitza l'esperit del no convencional amb la seva autenticitat", ha afegit.