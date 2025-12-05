El Whatsapp de Mazón a Pradas després d'alertar-lo el 29-O al matí: "Collonut"

VALÈNCIA 5 des. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón i l'exconsellera valenciana de Justícia i Interior Salomé Pradas van intercanviar diversos missatges de Whatsapp el dia de la dana, el passat 29 d'octubre del 2024, en un dels quals l'exconsellera l'alerta aquell mateix matí que "preocupa" el barranc de Poio i l'antic mandatari li respon: "Collonut".
Així es desprèn de la llista de missatges que l'exconsellera ha entregat a la jutgessa que investiga la gestió de la dana, que va deixar 230 víctimes mortals i nombrosos danys materials. En el procediment estan investigats Pradas i el seu exnúmero dos, Emilio Argüeso.
Pradas es va referir per primera vegada a aquests missatges diumenge passat en una entrevista a 'Salvados' i, posteriorment, la jutgessa els va requerir per incorporar-los a la causa.
En un dels missatges, en concret a les 13.03 hores, Pradas li indica: "Estic en comunicació amb Pilar Bernabé --delegada del Govern central a la Comunitat Valenciana--. El que més preocupa ara és zona Ribera Alta, barranc de Poio i riu Magre, acabem de decretar l'alerta hidrològica a municipis d'aquesta zona. Hem reforçat el 112, tenim desplaçats els bombers forestals, el Consorci València també a tope. També demanarem precaució pel temporal marítim".
Seguidament, en un altre missatge, un minut més tard, Pradas prossegueix: "Hi ha hagut rescats amb helicòpter i ara reforçaran amb el Consorci Castelló". Al primer Whatsapp, Mazón li respon: "Collonut".