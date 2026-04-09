Werfen tanca el 2025 amb unes vendes de 2.131 milions d'euros, un 3,3% més

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
Werfen va tancar l'exercici 2025 amb unes vendes de 2.131 milions d'euros, un 3,3% més que l'any anterior, "recolzades en la fortalesa del seu negoci subjacent i la diversificació geogràfica", informa en un comunicat aquest dijous.
L'empresa ha destacat l'augment de vendes malgrat l'entorn macroeconòmic, que ha definit d'excepcional, i que "els fonamentals de la companyia han demostrat una gran solidesa".
L'ebitda va ser de 473 milions, la qual cosa "reflecteix la capacitat de l'empresa per absorbir les tensions geopolítiques, protegint alhora un ambiciós pla d'expansió i inversió a nivell global".
El CEO de Werfen, Alejandro Risso, ha destacat que la companyia ha continuat "invertint amb visió de futur" i que està en bona posició per capturar el creixement del mercat.
L'empresa va tancar l'exercici amb un deute financer net de 1.661 milions, mantenint-se estable respecte a un any enrere.