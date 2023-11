Weber (PPE) critica els acords del PSOE amb Junts i ERC: "Però quina bogeria és aquesta!"

Assenyala que Sánchez "va eclipsar l'últim Consell Europeu amb el seu egoisme nacional"



BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del Partit Popular Europeu (PPE), Manfred Weber, ha criticat els acords del PSOE amb Junts i ERC per investir el president del Govern central, Pedro Sánchez: "Però quina bogeria és aquesta! Que el nou Govern espanyol estigui en mans d'una instància política que es reuneix mensualment a Ginebra!".

"No crec que sigui normal. Això ens dona una idea que alguna cosa va malament a Espanya", ha recalcat en una entrevista de 'La Vanguardia' recollida per Europa Press abans de participar en les jornades del PPE d'aquest dilluns a Barcelona juntament amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tindran com a teló de fons la llei d'amnistia i la crisi diplomàtica amb Israel.

Preguntat pel debat al Parlament Europeu sobre la llei d'amnistia, ha respost que celebra que s'hagi fet perquè milions de persones i moltes organitzacions "estan demanant a Europa que es pronunciï sobre el que està passant".

"Nosaltres entenem que no és una qüestió espanyola, sinó més àmplia", segons Weber, que ha afegit que el text de la llei ha de ser analitzat seriosament per la Comissió Europea (CE), on estan amoïnats, i té clar que cal un seguiment, segons ell.

També ha afirmat que la proposta que inclou l'amnistia per crear comissions d'investigació al Congrés per tractar temes relacionats amb el lawfare és "fonamentalment trencar l'estat de dret", cosa que veu preocupant.

CATALUNYA I SÁNCHEZ

Preguntat per una alternativa territorial a Espanya, el president del PPE ha contestat que l'amoïna que s'estigui "debatent cap a dins", mirant petits problemes, considera.

"L'any vinent probablement tornarà Donald Trump i ens arrisquem a tenir fins i tot un problema de seguretat a l'OTAN. Aquests són els veritables desafiaments", ha assenyalat, perquè ja veu prou llibertat i espai polític per expressar la identitat regional a Catalunya, textualment.

També ha criticat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "va eclipsar l'últim Consell Europeu amb el seu egoisme nacional, amb la seva única idea de governar i mantenir el lloc", una actitud "força preocupant" que mostra la cara dels socialistes a Europa actualment.