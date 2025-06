Un web assessora sobre l'acomiadament a empreses i particulars i l'aborda com un "dol"

BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

Set dones professionals han creat el web eldespido.com, que aborda l'acomiadament com un "dol emocional i professional" i ofereix serveis multidisciplinaris en línia a empreses i particulars arreu d'Espanya, informen en un comunicat.

Ofereix als professionals mentories, formacions, tallers, grups de suport, coaching i assessorament legal; i ofereix a les empreses tallers per millorar l'ambient laboral, coaching de lideratge i comunicació per al directiu, assessoria per anunciar l'acomiadament, formació en comunicació (inclosa la possibilitat que les professionals del web comuniquin l'acomiadament en comptes de la companyia); i dona suport a empleats que continuen en una empresa després d'un procés d'acomiadaments.

La fundadora del web és la periodista Rosario Santa María, que es presenta en aquest projecte com a coach i formadora en comunicació, i col·labora amb un equip multidisciplinari: l'especialista en comunicació Mayrilian Acosta, la consultora en Talent Acquisition i Reinvenció Professional Valeria Colombo, l'advocada Laura Escamilla, la psicòloga sanitària Ana Belén López, la treballadora social Cristina Paéz i la dietista Pilar Piña.