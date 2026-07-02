Wallbox tanca una ampliació de capital d'11,75 milions i dona entrada a Rafael Ruiz (Ebro)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
Wallbox ha completat una ampliació de capital d'11,75 milions d'euros, la qual cosa suposa la culminació del finançament previst en el pla de reestructuració presentat per la companyia, i ha donat entrada al capital al president del consell d'administració d'Ebro Motors Group EV, Rafael Ruiz, informa en un comunicat aquest dijous.
La xifra inclou el finançament de 10,65 milions, juntament amb aproximadament 1,1 derivats de la capitalització del descompte de l'emissió original i els interessos capitalitzats reportats en el marc del préstec pont subscrit l'abril del 2026 amb els accionistes.
A més a més, i en una operació separada, Wallbox ha tancat una inversió de 4 milions d'euros per part de Focus On Next Frontier (Focus), la societat d'inversió del president del consell d'administració d'Ebro Motors Group EV.
El conseller delegat i cofundador del proveïdor global de solucions de recàrrega per a vehicles elèctrics, Enric Asunción, ha agraït la confiança de Ruiz i valorat que la seva experiència en el sector de l'automoció i coneixement de la transformació de la mobilitat "fan de Focus una incorporació molt valuosa" per a la base accionarial de Wallbox.
"Juntament amb el suport de la Generalitat de Catalunya, a través d'IFEM, els nostres accionistes de referència i els nostres socis financers, aquesta inversió reflecteix una sòlida confiança en la nostra estratègia a llarg termini i reforça la nostra capacitat per executar-la", ha sostingut Asunción.