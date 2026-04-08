Wallbox signa el pla de reestructuració del seu deute

BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -
Wallbox ha signat aquest dimecres el pla de reestructuració del seu deute amb els seus principals creditors financers, que representen prop del 83% del passiu de la companyia, els accionistes principals i els inversors institucionals, informa l'empresa aquest dimecres en un comunicat.
En concret, l'acord assolit amb Banc Santander, BBVA, CaixaBank i altres entitats financeres crea un nou acord marc, que inclou venciments, perfils d'amortització i condicions d'interès revisats pactats a principis d'abril.
Així, el deute existent s'estructurarà amb un préstec marc de 57,6 milions d'euros, amb un venciment el desembre del 2030, i l'amortització s'iniciarà el tercer trimestre d'aquest any amb un perfil progressiu.
A més a més, l'acord contempla la creació d'un instrument 'bullet' de 69,1 milions d'euros, també amb venciment el desembre del 2030, amb interessos de pagament en espècie (PIK) capitalitzables i reemborsables al venciment.
També es va pactar un acord marc de capital circulant per un import aproximat de 42,8 milions d'euros, amb les característiques clau del finançament de capital circulant dins una estructura sindicada, amb venciment el 31 de desembre del 2030.
AMPLIACIÓ DE CAPITAL
A més a més, el pla de reestructuració també contempla una ampliació de capital de 10,65 milions d'euros i un nou finançament, que podrà arribar als 12,5 milions d'euros, per part dels bancs participants.
En concret, els accionistes estratègics --Orilla Asset Management, Inversiones Financieras Perseo, AM Gestió, Consilium, Mingkiri i el conseller delegat de la companyia, Enric Asunción-- aportaran una injecció de 5,65 milions, als quals se sumaran 5 milions més per part de la Generalitat, a través de l'Ifem.
El finançament de 12,5 milions serà aportat pels bancs participants, amb la finalitat de donar suport al capital circulant de l'empresa i optimitzar la seva gestió de tresoreria, amb el 50% de la línia de crèdit garantida per una agència de crèdit a l'exportació.