Wallbox signa un acord amb Freenow by Lyft per impulsar l'electrificació del taxi a Europa

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
Wallbox i Freenow by Lyft han signat un acord per impulsar l'electrificació de les operacions de taxi en diferents mercats europeus, informa Wallbox en un comunicat aquest dimecres.
L'acord contempla que els conductors i operadors de flotes amb vehicles elèctrics i híbrids endollables que operen amb la plataforma tindran "condicions exclusives en una selecció de solucions de recàrrega" de Wallbox.
L'oferta inclourà Pulsar Max per a conductors particulars, a més de Pulsar Pro i eM4 per a entorns de recàrrega compartida i flota, i està disponible a Alemanya, França, el Regne Unit, Irlanda i Espanya.
A més dels descomptes, els usuaris tindran accés a la xarxa local d'instal·ladors certificats de Wallbox, "garantint una experiència àgil i senzilla des del primer contacte fins a la instal·lació".
Wallbox ha assenyalat que l'aliança reforça la seva posició en l'electrificació de la mobilitat professional a Europa.