Wallbox rep 10,5 milions del marc de crèdits de combustibles nets del Canadà

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -
Wallbox ha rebut 10,5 milions d'euros a través del marc canadenc de crèdits de combustibles nets corresponents a l'exercici 2025, informa en un comunicat aquest dijous.
Els fons s'han generat amb l'activitat de càrrega elegible feta amb carregadors connectats de corrent altern de Wallbox instal·lats al Canadà i vinculats a la plataforma digital de la companyia.
La regulació canadenca estipula que les sessions de càrrega que contribueixen a substituir l'ús de combustibles fòssils per electricitat poden generar crèdits vinculats a la reducció d'emissions associades al transport.
L'empresa ha explicat que aquests fons es reinvertiran al país amb incentius i iniciatives per donar suport i accelerar l'adopció del vehicle elèctric.
El CEO de Wallbox, Enric Asunción, ha explicat que aquesta fita és un exemple de com "contribuir tant al creixement de la infraestructura com a l'avenç de la mobilitat elèctrica".