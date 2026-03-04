Wallbox perd 103 milions el 2025, un 32% menys

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -
Wallbox va tancar l'any fiscal 2025 amb unes pèrdues de 103 milions d'euros, un 32% menys que l'any anterior, informa en un comunicat aquest dimecres.
L'empresa va registrar uns ingressos de 145,1 milions, mentre que l'ebitda ajustat va ser de 29,5 milions negatius, un 51% millor que un any enrere.
La companyia ha dit que aquestes xifres reflecteixen "l'impacte positiu de les mesures d'optimització operativa, millora de processos i eficiència implementades".
El CEO de Wallbox, Enric Asunción, ha explicat que han centrat els esforços "a construir una organització més eficient, resilient i preparada per al futur, reforçant les bases del negoci".
Ha afegit que la companyia "continua avançant" en el procés de refinançament, que esperen completar en les pròximes setmanes.