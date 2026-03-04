Publicat 04/03/2026 14:00

Wallbox perd 103 milions el 2025, un 32% menys

Archivo - El cofundador i CEO de Wallbox, Enric Asunción
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -

Wallbox va tancar l'any fiscal 2025 amb unes pèrdues de 103 milions d'euros, un 32% menys que l'any anterior, informa en un comunicat aquest dimecres.

L'empresa va registrar uns ingressos de 145,1 milions, mentre que l'ebitda ajustat va ser de 29,5 milions negatius, un 51% millor que un any enrere.

La companyia ha dit que aquestes xifres reflecteixen "l'impacte positiu de les mesures d'optimització operativa, millora de processos i eficiència implementades".

El CEO de Wallbox, Enric Asunción, ha explicat que han centrat els esforços "a construir una organització més eficient, resilient i preparada per al futur, reforçant les bases del negoci".

Ha afegit que la companyia "continua avançant" en el procés de refinançament, que esperen completar en les pròximes setmanes.

Contador

Contingut patrocinat