Wallbox nomena Luis Boada com a nou 'chief financial officer'

BARCELONA, 10 abr. (EUROPA PRESS) -

Wallbox, proveïdor de solucions de recàrrega de vehicles elèctrics i de gestió de l'energia arreu del món, ha nomenat Luis Boada com a nou 'chief financial officer' amb efecte a partir del 15 de maig, informa aquest dimecres en un comunicat.

L'empresa proposarà el nomenament de Jordi Lainz com a membre del Consell d'Administració durant la Junta General d'Accionistes del 2024, un cop fet el traspàs de funcions a Luis Boada, llicenciat en Direcció d'Empreses, MBA per l'Escola de Negocis i Dret Esade i amb estudis en l'àrea de finances a la Universitat de Stanford (EUA).

Boada procedeix de Fluidra on, al llarg de vuit anys, "ha contribuït amb èxit en l'execució de processos fonamentals per a la companyia com la fusió amb l'empresa Zodiac".